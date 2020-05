Papa Francesco: «I lavoratori non sono schiavi, a nessuno manchi la giusta retribuzione»

Il Papa prega per quei bravi imprenditori che non vogliono licenziare le persone o approfittare della crisi per trattare la dignità del lavoro come una zavorra da scaricare in un mare in burrasca.

Prega, Francesco, per coloro che custodiscono i lavoratori come se fossero figli. Prega San Giuseppe perché aiuti a lottare per la dignità del lavoro, perché ci sia lavoro per tutti e che sia un lavoro degno e «a nessuno manchi la giustra retribuzione». Senza ipocrisia.