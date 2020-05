Il filo delle storie contro la solitudine

A raccogliere con entusiasmo il testimone di questa iniziativa è stato l'editore milanese Mauro Morellini che si è messo a disposizione attraverso la sua associazione culturale Labò nel quartiere Isola. Uno spazio per la formazione professionale e un luogo di incontro che propone corsi, mostre e altre iniziative.

«In questa emergenza Covid, noi amici di Labò offriamo una chiacchiera, una parola di conforto e magari due risate per chi ha voglia di contattarci. E perché no, magari di raccontare le proprie storie, aneddoti di gioventù e non, situazioni rocambolesche ed avventurose. E tessere insieme le trame per una narrazione a distanza», commenta Morellini. «Ma siamo comunque disponibili in certi casi anche a dare un aiuto pratico, per la spesa o piccole commissioni. Per parlare con i volontari basta lasciare un messaggio presso la segreteria telefonica Labò al numero 02.87383764 e indicare la preferenza sul giorno e l'orario della chiamata».

Un'altra bella iniziativa di successo dell'editore Morellini ai tempi del Coronavirus è il progetto “Fai volare una fiaba”, a cui possono partecipare tutti i genitori (e non solo) che in questi giorni stanno inventando delle storie per spiegare la complessa e drammatica realtà di oggi. A dare il via alla maratona di fiabe, che saranno poi raccolte in un ebook i cui proventi andranno in beneficenza, è stata la giornalista e scrittrice Laura Avalle, esperta di salute e benessere, che ha composto “Storia del mostro dagli occhi rossi”: una favola moderna sotto forma di podcast per spiegare ai bimbi cosa sta accadendo e perché bisogna rispettare le leggi e restare a casa per sconfiggere “il virus che ruba il respiro”.

Per informazioni:

Associazione culturale Labò

via Farini 70 - Milano

tel.02 87 38 37 64

facebook.com/ass.labo.milano

morellinieditore.it

(foto di apertura "Simmetry" di Davide Biagi)