Invitalia e Fondazione Italia Sociale lanciano il fondo Costruisco

Fondazione Italia Sociale e Invitalia hanno siglato un accordo per la realizzazione di un’iniziativa nazionale di sostegno a tutti gli enti di Terzo settore. Il partenariato strategico tra l’Agenzia e la Fondazione avrà ricadute immediate, a partire dalla valorizzazione delle possibili sinergie tra gli strumenti finanziari rispettivamente gestiti e dalla messa a punto del Progetto Costruisco (“Competenze e strumenti di investimento per l’economia sociale”).

“Questa collaborazione ci è sembrata naturale – ha dichiarato Enzo Manes, Presidente di Fondazione Italia Sociale – in quanto Fondazione Italia Sociale e Invitalia condividono la missione di lavorare per lo sviluppo al tempo stesso sociale ed economico dell’Italia, con una visione strategica che guarda alla scala nazionale e alla creazione di occupazione. Un approccio che l’emergenza Covid-19 rende ancora più urgente, visto che nella fase di ripresa il non profit sarà chiamato a svolgere un ruolo essenziale e, senza interventi mirati, rischia di non presentarsi all’appuntamento perché colpito pesantemente dagli effetti del lockdown”.

L’obiettivo del Progetto Costruisco è rafforzare il Terzo Settore italiano, destinando allo stesso nuove risorse finanziarie, pubbliche e private, e ottimizzando la gestione di quelle già disponibili. Il Fondo Costruisco ambisce a diventare, nel prossimo ciclo di programmazione comunitaria, uno degli strumenti più innovativi a sostegno della crescita delle iniziative economico-solidali, attraverso l’offerta di un mix integrato di agevolazioni reali e finanziarie: garanzie volte a facilitare l’accesso al credito bancario da parte delle imprese sociali e delle altre forme di ETS; soft loan e grant a copertura delle spese di rilancio delle organizzazioni non profit e degli investimenti necessari a soddisfare la nuova domanda sociale correlata all’emergenza sanitaria; servizi di consulenza e di accompagnamento progettuale.

Attraverso la patrimonializzazione delle diverse esperienze e competenze di Fondazione Italia Sociale e Invitalia, il Progetto Costruisco darà nuovo impulso alle realtà non profit e a dinamiche di sviluppo socialmente responsabili ed eco-sostenibili.

Il Fondo è stato concepito per utilizzare al meglio, e in forma integrata, fondi comunitari, nazionali e risorse filantropiche di origine privata, come quelle derivanti dalle iniziative condotte da Fondazione Italia Sociale.

“Progetto Costruisco agirà in maniera complementare e sinergica con altri programmi (pubblici e privati) a sostegno del non profit”. Ha spiegato Enzo Manes: “vogliamo contribuire ad ottimizzare le opportunità di finanziamento che ad oggi sono già disponibili ma non sempre valorizzate al meglio. Le risorse oggi destinate al Terzo Settore italiano sono difficili da ottenere e da utilizzare, e per molte organizzazioni l’accesso è un vero e proprio percorso ad ostacoli. In un momento in cui è cruciale accelerare quanto più possibile il ritorno alla normalità non si può lasciare che le risorse pubbliche restino inutilizzate”.

Il Progetto Costruisco, infatti, in aggiunta alle operazioni di finanziamento, prevede anche l’erogazione di servizi di consulenza alla pubblica amministrazione per la progettazione e gestione dei fondi destinati al Terzo Settore. E ancora: apporto di know how e capacity buiding in materia di finanza per il sociale; interventi di scouting/advisoring di progetti scalabili e replicabili su tutto il territorio nazionale; azioni di valorizzazione delle esperienze di successo e di promozione del networking.