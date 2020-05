Erri De Luca: «Gli anziani hanno pagato il prezzo più alto perché li consideriamo scarti»

Giovanni Rezza: «La Fase2? Non sarà “tana libera tutti”» Per il direttore del dipartimento di malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, «si dovranno seguire una serie di contromisure per arginare la possibilità di una nuova diffusione del contagio, dal distanziamento sociale all’utilizzo di dispositivi tecnologici come ad esempio l’apposita app»