La scuola è un'attività essenziale. Oppure no?

La scuole non riapriranno, non prima di settembre. Credo che questa decisione richieda una riflessione più ponderata da parte di tutti.

Rimanere chiusi in casa non è facile per noi adulti, quasi impossibile per un bambino specie se con qualche difficoltà. Ho l'impressione che in questo lunghissimo tempo di quarantena ci siamo preoccupati, giustamente, di molti (runner, cani, postini di Amazon e non solo, ...) ma abbiamo trascurato i più deboli, primi fra tutti i bambini e, ancora di più, i bambini con disabilità.

Niente scuola, niente compagni, nonni, corse in cortile o passeggiate al sole e, nei casi meno fortunati, niente terapie. Ora, con la prossima Fase 2 e grazie all’impegno dei colleghi coinvolti nelle diverse task force qualcosa certamente migliorerà: sarà possibile per i bambini, ad esempio, rincontrare i nonni, seppure a distanza, e fare qualche piccola passeggiata. Il rientro a scuola però no, questo non è ancora consentito.

La scuola per un bambino non è tanto apprendimento di materie curricolari quanto, piuttosto, occasione unica per sperimentare relazioni, riconoscere negli altri le proprie emozioni, scoprire se stessi. Resta, inoltre, la necessità di assolvere al dettato costituzionale che garantisce a tutti il diritto allo studio (articoli 33 e 34). Se è vero che sarebbero un milione e cinquecentomila gli studenti privi di rete o strumenti tecnologici, quindi impossibilitati nel seguire le lezioni a distanza, come abbiamo garantito questo inalienabile diritto? Come è stato affrontato questo problema? Ignorandolo, sembrerebbe, almeno fino a pochi giorni fa quando le scuole sono state dotate di fondi per l’acquisto degli strumenti necessari a garantire la didattica a distanza. Sta succedendo, però, che le scuole con alunni più ricchi si dimostrano in grado di dotarsi delle apparecchiature necessarie ai pochi studenti sprovvisti, mentre le scuole di quartieri più periferici o borgate (penso, ad esempio, il Quarticciolo a Roma) hanno talmente tante richieste da riuscire a soddisfarne solo una minima parte.