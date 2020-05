Assimoco, in crescita gli indicatori economici del bilancio 2019

Riunite in via telematica lo scorso 27 aprile le Assemblee degli Azionisti del Gruppo Assimoco hanno approvato i dati di bilancio al 31 dicembre 2019.

Tutti gli indicatori economici risultano in netta crescita. La Raccolta totale pari a 667,357 milioni di euro (era pari a 586,774 milioni nel 2018). L’utile del Ramo Danni è pari a 24,701 milioni (era 19,687 milioni a fine 2018) e l’utile del Ramo Vita si attesta a 20,375 milioni di euro (era di 11,594 milioni nel 2018).

Le Attività finanziarie gestite dal Gruppo Assimoco ammontano a 4,014 miliardi (erano 3,755 miliardi a fine 2018).

«Sono estremamente orgoglioso dei risultati raggiunti che testimoniano, ancora una volta, la capacità del nostro team e la validità delle scelte strategiche intraprese. Il 2019 ha segnato una tappa fondamentale in quanto siamo diventati la prima Compagnia Assicurativa Benefit. Con questo cambiamento dello Stato giuridico abbiamoesplicitato la nostra volontà di generare un impatto positivo sulle persone, le comunità, i territori, seguendo al contempo un solido percorso di crescita profittevole», ha osservato Ruggero Frecchiami, direttore generale del Gruppo Assimoco. Che intende perseguire obiettivi di business che tengano sempre in considerazione le trasformazioni sociali e ambientali in atto.

«Uno scopo che oggi, a maggior ragione a fronte della diffusione della pandemia Covid-19, ci vede impegnati in numerose iniziative per aiutare i nostri partner intermediari, i clienti e i nostri collaboratori. Grazie agli interventi tempestivi e allo sforzo di tutti stiamo lavorando a pieno ritmo e con efficienza, garantendo piena continuità operativa», ha aggiunto il direttore generale.

La natura del servizio delle Compagnie e la gamma di prodotti, finalizzati alla cura e alla protezione delle famiglie e dei loro progetti di vita, in un periodo di grande incertezza verso il futuro, assume un valore ancora più elevato.

In apertura photo by Micheile Henderson on Unsplash