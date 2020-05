Dialoghi per uno sguardo nuovo sull'abitare

Per dialogare sul presente e il futuro dell’abitare È.one Abitarègenerativo Srl, con il sostegno di Generatività.it e On Srl Impresa Sociale, organizza un ciclo di appuntamenti web in diretta streaming: “Fare di ogni luogo il posto migliore dove abitare”. Si tratta di uno spazio di incontro, dove mettere a tema le forme diverse e complesse di un’esistenza in cui abitare non coincide solo con la casa, ma si ricompone nelle dimensioni del lavoro, della cura, dell’educazione, della cultura e della sostenibilità, tutte attraversate dalla spiritualità, e diventa così realtà di inclusione e condivisione.

Commenta Johnny Dotti, imprenditore sociale e presidente di È.one: «Immaginiamo di riscoprire che “insieme” all’altro possiamo realizzare molto di più. Abitare è l’occasione per ripartire dalla nostra fragilità per conoscere il proprio essere più vero. Questo vuol dire passare attraverso le forme dell’abitare della nostra tradizione e cominciare a sperimentare, riconnettendo le vite, rimettendo in moto le relazioni».