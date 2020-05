Houllebecq: Tutto non sarà più come prima? Sarà lo stesso ma un po' peggio

Devo ammetterlo: la maggior parte delle e-mail scambiate nelle ultime settimane aveva l'obiettivo primario di verificare che l'interlocutore non fosse morto, o in procinto di esserlo. Ma, dopo aver verificato, si cercava di dire cose interessanti, il che non era facile, perché questa epidemia è riuscita nell'impresa di essere sia spaventosa che noiosa. Un virus comune, collegato in modo poco prestigioso al virus dell'influenza, con condizioni di sopravvivenza scarsamente comprese, con caratteristiche vaghe, a volte benigne a volte mortali, nemmeno trasmesse sessualmente: in breve, un virus senza qualità. Anche se questa epidemia ha causato migliaia di vittime ogni giorno in tutto il mondo, ha comunque prodotto la curiosa impressione di essere un non-evento.

(…)

Non credo neppure per mezzo secondo in affermazioni come "niente sarà mai più come prima". Al contrario, penso che tutto rimarrà esattamente lo stesso. Il corso di questa epidemia è persino straordinariamente normale. (...)

ll risultato principale del coronavirus, al contrario, è che dovrebbe accelerare alcune mutazioni in corso. Per alcuni anni, tutti gli sviluppi tecnologici, siano essi minori (video on demand, pagamento senza contatto) o importanti (telelavoro, acquisti su Internet, social network) hanno avuto come principale conseguenza (per obiettivo principale?) di ridurre i contatti materiali e soprattutto umani. L'epidemia di coronavirus offre una magnifica ragione per accellerare questa forte tendenza: una certa obsolescenza che sembra colpire le relazioni umane. Il che mi fa pensare a un brillante confronto che ho notato in un testo scritto da un gruppo di attivisti chiamato "Gli scimpanzé del futuro" (ho scoperto queste persone su Internet; non ho mai detto che Internet aveva solo degli svantaggi). Quindi, li cito: “In breve tempo, avere dei figli da soli, gratuitamente e a caso, sembrerà normale come fare l'autostop con una piattaforma web.” Car pooling, flat sharing, abbiamo le utopie che meritiamo, bene andiamo avanti. (...)

Sarebbe ugualmente sbagliato dire che abbiamo riscoperto il tragico, la morte, la finitudine, ecc. La tendenza ormai da oltre mezzo secolo, ben descritta da Philippe Ariès, è stata quella di coprire il più possibile la morte; beh, la morte non è mai stata più discreta che nelle ultime settimane. Le persone muoiono sole nelle loro stanze di ospedale o nelle case di cura, vengono immediatamente sepolte (o cremate? La cremazione è più nello spirito dei tempi), senza invitare nessuno, in segreto. Morti senza alcuna prova, le vittime si riducono a un'unità nelle statistiche delle morti quotidiane e l'ansia che si diffonde tra la popolazione mentre gli aumenti totali ha qualcosa di stranamente astratto. (...)

Un'altra cifra è diventata molto importante in queste settimane, quella dell'età dei malati. Fino a quando dovrebbero essere rianimati e trattati? 70, 75, 80 anni? Apparentemente dipende dalla regione del mondo in cui viviamo; ma mai in nessun caso era stato espresso con tanta tranquillità immodestia che la vita di tutti non ha lo stesso valore; che da una certa età (70, 75, 80?) è un po 'come se fossi già morto.

Tutte queste tendenze, come ho già detto, esistevano già prima del coronavirus; si sono manifestati solo con nuove prove. Non ci sveglieremo, dopo il contenimento, in un nuovo mondo; sarà lo stesso, solo un po’ peggio.