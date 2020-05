Il Centro Clinico NeMO Sud: «Attraverso le fiabe stiamo al fianco dei più piccoli»

In questi mesi di emergenza dovuta al Coronavirus, e anche ora che siamo appena entrati nella “fase due”, NeMO SUD ha voluto rimettere al centro i più piccoli partendo dal progetto “Fiaba per NeMO” ma rimodellandolo in base ai limiti dettati dall’emergenza. «Ci siamo mossi in pochissimo tempo», continua Bucalo. «Con poche risorse a disposizione: creatività e dedizione. Abbiamo voluto creare uno strumento per i bambini, sono loro che in questi giorni soffrono certamente più degli adulti lo stare a casa. Il progetto iniziale si è trasformato. Si è adeguato al tempo che stiamo vivendo. È divenuto trasversale e coinvolge non solo i bimbi ma anche gli adulti. Attraverso la rete sulla pagina Facebook (@NemoSud) e su YouTube (Centro Clinico NeMO SUD) ogni sabato mattinapubblichiamo una fiaba».