Maggio, ogni giovedì il Santo Rosario in diretta Fb

Un percorso per affidare alla Madonna tutte le Misericordie Italiane e tutti i volontari, ma anche per far sentire protagoniste tutte le Confraternite di tutta la penisola. È quanto attende i volontari delle Misericordie italiane in questo mese di maggio, Misericordie del resto ancora fortemente impegnate nell’emergenza Covid-19 e che continuano a portare avanti parallelamente ai servizi, un cammino di rafforzamento dei valori spirituali guidato dal Correttore nazionale Monsignor Franco Agostinelli.

Maggio è il mese Mariano e, cogliendo questa occasione, tutto il movimento si è organizzato per realizzare una vera e propria “staffetta” per la recita del Regina Coeli. Ogni giorno alle ore 12 sulla pagina Facebook della Confederazione Nazionale, da una delle sedi delle Misericordie Italiane sarà recitata la preghiera, un modo per coinvolgere ogni giorno le Sorelle e i Fratelli di tutto il nostro Paese in un momento di raccoglimento. La “Staffetta” terminerà il 31 maggio dalla Misericordia di Albinia, in questa occasione, la preghiera alla Vergine Maria sarà recitata dal presidente nazionale Roberto Trucchi.

Oltre all’appuntamento quotidiano, ogni giovedì di maggio alle ore 18, sempre in diretta Facebook, ci sarà la recita del Rosario, ambientato all’interno di un Santuario Mariano differente. Ogni recita sarà incentrata e dedicata ad un tema particolare ed a tutti coloro che sono coinvolti in questa emergenza.

Questo il calendario delle recite:

7 Maggio – Santuario Madonna della Guardia, Tortona: in ricordo dei morti a causa del coronavirus e per le famiglie colpite dal lutto per la perdita dei loro cari.

– Santuario Madonna della Guardia, Tortona: in ricordo dei a causa del coronavirus e per le per la perdita dei loro cari. 14 Maggio – Santuario Madonna di Pompei: per tutti coloro che hanno dedicato e dedicano tuttora la loro professionalità e il loro tempo per attendere alla cura degli ammalati: medici, infermieri, personale ospedaliero, volontari, sacerdoti, religiosi/e .

– Santuario Madonna di Pompei: per tutti coloro che hanno dedicato e dedicano tuttora la loro professionalità e il loro tempo per attendere alla cura degli ammalati: . 21 Maggio – Santuario Madonna di Bonaria, Cagliari: per gli uomini e le donne di scienza , perché Maria Santissima doni loro sapienza, mente e cuore per orientare la loro impegnativa ricerca verso la sconfitta del virus che ora affligge gran parte del mondo.

– Santuario Madonna di Bonaria, Cagliari: per , perché Maria Santissima doni loro sapienza, mente e cuore per orientare la loro impegnativa ricerca verso la sconfitta del virus che ora affligge gran parte del mondo. 28 Maggio – Santuario di Montenero, Livorno: per gli uomini e le donne delle Istituzioni politiche ed economiche, perché sappiano unire i loro sforzi e le loro risorse intellettuali e gestionali, orientandole al bene comune, contro ogni individualismo o egoismo di parte.

A conclusione del percorso giovedì 28 maggio, il Correttore nazionale Franco Agostinelli insieme ad altri Correttori presiederà l’affidamento a Maria di tutte le Misericordie d’Italia e dei volontari.

In apertura immagine della recita del Rosario nella Misericordia di Alimena in Sicilia