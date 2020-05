Nel segno della comunità: un dialogo per ripensare il Paese

Comunità si può dire in tanti modi. Astratti o concreti. Virtuosi o, come da anni scrive Aldo Bonomi, «rancorosi e maledetti». Non c'è dubbio che la pandemia abbia riportato ala luce tutti questi aspetti. Ma c'è un altro volto della comunità, molto più profondo e radicale. Un volto a cui guardiamo con speranza, perché abbiamo tutti bisogno di comunità. Abbiamo tutti bisogno di una comunità radicata nella cura dell'altro e di sé.

Dopo quelli sulla ricerca del senso, sull'educare, l'aver cura e il cooperare il quinto dialogo della nostra serie "L'ora di tutti" è dedicato proprio alla comunità. Comunità come sfida e come progetto. Comunità come luogo di senso e come spazio aperto al futuro.