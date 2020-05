Parola ai ragazzi. «Mi basta questo, immaginare un nuovo anno scolastico»

Per l'emergenza coronavirus a rischio chiusura il 30% delle scuole paritarie Per lo Stato ci sarebbe la necessità di ricollocare circa 300.000 studenti e sostenere oltre 40.000 lavoratori disoccupati può comportare sino a 5 miliardi di spesa pubblica. Assai sensato appare, quindi, incentivare il mantenimento della “saturazione” delle scuole paritarie con un bonus da spendere per la scuola paritaria, di importo pari al costo standard per studente calcolato