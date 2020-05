Tecnologie della salute: così l'Europa si prepara al dopo Coronavirus

Nel periodo di crisi che sta colpendo il mondo intero a causa della pandemia COVID-19, è stata data testimonianza di un grandissimo impegno da parte di molti, ma è anche emerso un tanto elevato, quanto naturale, grado di impreparazione di tutti a una situazione di questa portata e di tale rapidità evolutiva.

Prevenzione, diagnosi, cura, gestione dell’acuzie, riabilitazione, così come cura a domicilio e nelle strutture residenziali, sono le tipiche fasi del percorso noto come “continuità di cura” (Continuum of Care per gli anglosassoni), in cui la dimensione tecnologica ha mostrato - durante la crisi - alcune falle. Non se ne fa colpa a nessuno, in un periodo caratterizzato dalla sovrastante potenza dell’espansione del virus, che ha colpito quasi tutti i Paesi contemporaneamente, ma sicuramente tutti desiderano, per il futuro, essere preparati per analoghi eventi che dovessero sopraggiungere.

In tutto questo, la tecnologia sta giocando e deve giocare un ruolo fondamentale, nel sostegno ai cittadini, ai pazienti, al personale sanitario e ai decisori. La catena del valore delle tecnologie per la salute si dipana, anch’essa, attraverso un percorso ben noto: dalla ricerca allo sviluppo (o integrazione di componenti esistenti), dalla fase regolatoria alla produzione, dal procurement (scelta e acquisto) alla delicata fase della consegna (delivery), che merita un’attenzione a sé oggi all’onore delle cronache, fino all’utilizzo sul campo. Tolte le fasi della ricerca e dell’utilizzo sul campo, nelle altre l’industria del med-tech è protagonista indiscusso. Nella crisi, l’intera catena di trasmissione non ha retto in vari punti e, per questo, è necessario un ripensamento.

I due percorsi descritti sopra - la continuità di cura e la catena del valore delle tecnologie medicali - sono l’oggetto centrale di una riflessione, avviata dalla Fondazione don Gnocchi, sulla lezione appresa dalla crisi COVID in tema di utilizzo futuro delle tecnologie medicali. L’obiettivo è produrre una bozza di strategic research & innovation agenda (SRIA), per usare una terminologia europea, che fornisca elementi utili per le scelte strategiche e di investimento degli attori dell’ecosistema delle tecnologie della salute e le istituzioni che finanziano ricerca e innovazione, a livello regionale, nazionale ed europeo. Per assicurare una scala ampia e un sufficiente grado di conoscenze multidisciplinari - dalla ricerca all’industria, dal market access all’erogazione della cura - la Fondazione ha coinvolto un gruppo di partner europei con cui da tempo collabora nell’ambito progetto NOBEL (www.nobel-project.eu), finalizzato al miglioramento dell’ecosistema dei medical devices in Europa e a creare una sinergia per tutte le tecnologie sanitarie emergenti in Europa, in particolare nanomedicina, biomateriali, sistemi intelligenti, robotica, fotonica, tecnologie informatiche e big data.

La metodologia pensata dalla Don Gnocchi per procedere all’individuazione degli argomenti “caldi” su cui investire soldi, tempo e cervelli è in corso di perfezionamento, ma il principio base è il seguente. Tracciamo una griglia bidimensionale in cui sull’asse orizzontale si trovino le fasi del continuum of care, mentre su quello verticale le fasi della value chain delle tecnologie per la salute.