Viaggio per immagini dentro la disabilità

Paolo Manzo della vita di Mario ha fotografato tutto. Gli amici che lo portano al mare. Il momento della doccia, quello in cui a casa cambiano le lenzuola del suo letto. Le foto insieme sono diventate un viaggio non solo dentro la vita di Mario, ma in quella della sua famiglia, degli amici, della comunità che vive con lui. Mario è diventato tetraplegico dopo un tuffo sugli scogli e per capirla meglio la sua vita dopo l’incidente, per raccontarla agli altri, Paolo Manzo nella disabilità ci è voluto entrare dentro.

Il suo lavoro sarà presentato al Festival dei Diritti Umani, in scena dal 5 al 7 maggio in live streaming a causa dell’emergenza Coronavirus. «Questo giovane fotografo napoletano», racconta Leonardo Brogioni, responsabile della Sezione FOTO del Festival, «entra nella sfera privata della vita di Mario e insieme alla sua vita ci racconta anche quella che lui ritiene una situazione tipica del Sud Italia, che non è fatta solo di barriere architettoniche, ma di una comunità di persone, dalla famiglia agli amici, dove la relazione è tutto. Una comunità che “cura” la persona con disabilità non dal punto di vista medico, ma relazionale appunto. Prettamente umano».

La fotografia è una forma di approfondimento: «Un tipo di documentazione», spiega Brogioni, «che ti costringe a uno “sforzo in più”. Ti obbliga a guardare il dettaglio. E tutti i lavori dei quattro fotografi che abbiamo scelto per questa quinta edizione del Festival si basano su due elementi fondamentali: la relazione, che ci mostra quanto sia importante l’aspetto della comunità, e l’immedesimazione, la capacità quindi di mettersi dalla parte degli altri. E per questo la fotografia documentaristica è uno strumento necessario quando parliamo di diritti: “ti racconto qualcosa mostrandolo”».