E finalmente tutti si tornarono ad abbracciare

I Muchinesi hanno strane abitudini. Anche se si conoscono tutti, per salutarsi non si danno la mano, non si abbracciano, non vedi mai nessuno dare un bacio… Per salutarsi, fanno così: un gesto con la mano, da lontano, e non si avvicinano mai a meno di un metro! Nessuno qui ti invita a una festa, troppa gente non sta bene e nemmeno ci sono le feste di paese. La banda suona qualche volta, ma è difficile suonare il trombone o il clarinetto con una mascherina sul viso. Già, perché qui tutti portano una mascherina. Ma non come quella di carnevale, tutta colorata. No, una verdolina che copre naso e bocca. Tutto funzionava così da tanto tempo e nessuno si ricordava più come fosse prima. Nemmeno i più anziani del villaggio. In questo paese, tutti sono "malvenuti".

Il paese in cui si svolge questa novella è Acqua Muchina, un villaggio celebre per la sua sorgente. La sua acqua aiuta a guarire da molte terribili malattie: dal raffreddore alla diarrea, dal mal di stomaco al mal di denti. E perfino dai tristi pensieri. Poi un giorno, la fonte si prosciuga, l’acqua smette di sgorgare e la gente inizia ad ammalarsi: colpa dei turisti, che a Acqua Muchina ci venivano a frotte, pensano gli abitanti. Insomma, un paese dove stare vicini è diventato un rischio, la distanza è diventata la norma, la scuola si fa via skype. Tante le similitudini con la nostra vita di oggi. Il progetto si intitola “Scrivi con me una favola” ed è un progetto di scrittura terapeutica. Si basa sulla novella “Nel paese di Acqua Muchina”, scritta da Anna Genni Miliotti (allegata all’articolo e scaricabile gratis online dal sito nazionale di Soroptimist International Italia) per bambini dai 6 ai 10 anni. Il racconto è stato tradotto anche in lingua inglese, adattandosi così anche ai ragazzi dei primi anni della scuola secondaria di primo grado. Il finale è aperto e bambini e ragazzi sono invitati a completarlo (potete inviarlo a: contact@annagennimiliotti.it). C’è il virus a Acqua Muchina, ma anche un altro problema: dietro le mascherine non si vedono le emozioni, men che meno i sorrisi.