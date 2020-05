Il "nuovo Rinascimento" al femminile secondo Suor Alessandra Smerilli

Si è riunita per la prima volta in videoconferenza il 15 aprile, e poi di nuovo, sempre a distanza - come impone il momento che stiamo vivendo - il 22. È la task force “Donne per un nuovo Rinascimento”, voluta dal ministro per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, per elaborare idee e proposte per il rilancio sociale, culturale ed economico dell'Italia dopo l'emergenza Covid-19. Una squadra tutta al femminile, composta da scienziate, imprenditrici, manager, comunicatrici, giuriste ed economiste. Tra queste ultime Suor Alessandra Smerilli, esperta di Economia Civile, docente di Economia Politica all’Auxilium di Roma e Consigliere dello Stato Città del Vaticano. A lei abbiamo chiesto quali siano le linee di intervento su cui stanno lavorando e quali potrebbero essere le parole chiave per il "nuovo Rinascimento".