La musica di Ron in diretta Facebook

La puntata di mercoledì 6 maggio avrà come tema principale la musica. «La musica riesce spesso a raggiungere la bellezza e la forza che solo il silenzio può dare» afferma Ron e, senza dubbio, è stata la compagnia principale che ha scandito il tempo nel corso di tutta la Fase 1 dell’emergenza sanitaria. Il Coronavirus ha stravolto le abitudini e lo stile di vita di tutta la popolazione mondiale, ha costretto molti a trascorrere del tempo in solitudine, lontani dalla frenesia quotidiana e, spesso, dai propri affetti. La musica, indubbiamente, ha rappresentato un mezzo in grado di accorciare la distanza fisica.

Ne parleremo in diretta con Ron che in queste ultime settimane ha proposto ai suoi fan diversi momenti musicali sulla propria pagina Facebook insieme a Massimo Mauro, presidente di Aisla, Alberto Fontana, presidente dei Centri Clinici Nemo, Gianluca Vita, direttore clinico del NeMO Sud e con Stefania Pedroni psicologa del NeMO di Milano e vicepresidente di Uildm.

#distrattimavicini è un format pensato per Facebook, con l’intento di affrontare con leggerezza ogni settimana temi differenti e sostenere la campagna #distantimavicini promossa da Aisla insieme a Famiglie Sma e Uildm.

La raccolta fondi delle tre associazioni è nata per supportare i Centri Clinici NeMO di Milano, Roma, Arenzano e Messina, specializzati nella cura delle persone affette da malattie neuromuscolari, nelle difficoltà quotidiane legate all’emergenza Covid-19. L’obiettivo è continuare a dotare i reparti di sistemi di protezione individuale adeguati e potenziare i servizi per la presa in carico a distanza, fondamentali per chi vive una patologia neurodegenerativa ad alta complessità assistenziale. Nelle prime cinque settimane sono stati raccolti oltre 175mila euro, donate 30mila mascherine chirurgiche, effettuati più di 1200 consulti clinici e interventi di assistenza a distanza.

Questi i numeri e i risultati della campagna #distantimavicini

Oltre 175.000 euro raccolti

373 donatori

30.000 mascherine chirurgiche in distribuzione gratuita ai malati neuromuscolari e ai loro famigliari

800 21 22 49: il numero verde attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 per entrare in contatto con i medici del Centro Clinico NeMO

1288 consulti clinici e interventi di assistenza a distanza

310 gli accessi agli ambulatori e videochat per il supporto psicologico a distanza

319 chiamate al servizio di nurse coaching

02/66982114: il numero del Centro di Ascolto Aisla che ha ricevuto tra febbraio e aprile oltre 1762 richieste di aiuto, consulenza e sostegno, quasi il triplo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso

800.589738 è il Numero Verde Stella di Famiglie Sma: 44 nuovi casi di pazienti presi in carico

il Punto di ascolto Uildm, gestito da un team di esperti psicologi; i webinar sui temi medici e legislativi, le dirette Instagram D – Stanza e il Bar virtuale Uildm per un totale di 30 punti di incontro Uildm rivolti ai soci. Per richiedere un colloquio psicologico sarà sufficiente inviare una e-mail all’indirizzo gruppopsicologi@uildm.it

In apertura foto di Julian Hargreaves