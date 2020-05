L’allarme del mondo bio: per 2 aziende su 3 sempre più difficile resistere

Per oltre due aziende su tre del settore biologico la possibilità di reggere alla crisi economica sopraggiunta a causa dell'emergenza sanitaria è di massimo tre mesi. È questo uno dei primi dati dell'analisi voluta e sviluppata dalle tre maggiori organizzazioni del comparto: Aiab, FederBio e Assobiodinamica, a partire da una proposta della Fondazione italiana per la ricerca in agricoltura biologica e biodinamica (Firab), per rilevare l'impatto della pandemia da Covid-19 sul biologico. Il sondaggio è stato somministrato alle realtà del settore a partire dal 25 marzo e per tutta la durata del lockdown. I primi risultati, elaborati da Firab, sono relativi alle risposte fornite da quasi 400 produttori biologici italiani alla data del 29 aprile.

Il dato emerso registra come tre quarti delle aziende bio, il 73%, sia stata investita dalla crisi legata alla pandemia. In termini di liquidità, per oltre due aziende su tre (il 65%) la tenuta economica è al massimo di tre mesi.

Le difficoltà maggiori sono state incontrate dai produttori legati ai canali di distribuzione che prevedono maggiore mobilità delle persone, come il raggiungimento delle aziende che praticano vendita diretta, o di socializzazione come il settore alberghiero, ristorazione, bar, coi quali collaborano un terzo dei rispondenti e altre forme di ristorazione. Per il 24% degli intervistati ha avuto un impatto notevole anche il divieto di tenere mercatini e fiere.

Problemi che sono emersi nel corso delle video interviste realizzata all’interno della campagna “Cambia la terra” promossa da FederBio con Legambiente, LIpu Wwf, Isde e altri partner e che sono stati intitolati “Restiamo in campo”. In uno dei video Antonio Tesini, della cooperativa Ca’ Magre, a Isola della Scala, in provincia di Verona, che produce ortaggi biologici. Spiega: «Non possiamo più fare i mercatini: nonostante il governo abbia fatto un decreto che garantisce la vendita di generi alimentari ma i mercati, a livello locale, dunque da ordinanze dei sindaci, sono stati cancellati. Gli assembramenti? Sono lo stesso problema che hanno i supermercati. Infatti noi avevamo trovato delle soluzioni per risolvere la questione, ma non è facile in questo momento dialogare con gli enti pubblici. Noi non vogliamo andare contro le norme, però come produttori di cibo, e di cibo di qualità, non capisco perché non abbiamo gli stessi diritti della grande distribuzione. Ci consideriamo contadini resistenti, vogliamo comunque rispettare le regole, però l’impossibilità di vendere i nostri prodotti pensiamo sia una ingiustizia. E d’altra parte riceviamo centinaia di telefonate di persone che vogliono venire a comprare i nostri prodotti, freschi e biologici».

Il ciclo #restiamoincampo era stato inaugurato dalla presidente di FederBio Maria Grazia Mammuccini, imprenditrice agricola assieme al marito, nel Chianti. Nel suo dialogo con la giornalista ambientale Simonetta Lombardo aveva ricordato: «Il biologico è stato pioniere dei mercati di vendita diretta. È importante difendere questi presidi mantenendo le misure di sicurezza necessarie». Secondo l’imprenditrice toscana, inoltre, per quanto riguarda il commercio del vino «l’export si è quasi bloccato e la vendita diretta di prodotti è ferma». Come riprogettare al futuro? «Pensare alla sicurezza alimentare è sicuramente importante in questa fase, emerge la necessità di avvicinare chi consuma a chi produce».

Le interviste realizzate tra marzo e aprile da nord a sud e andate in onda in streaming sono raccolte online alla pagina Facebook dell’iniziativa