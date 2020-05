Un Poster Quotidiano per il pane quotidiano

“Andrà tutto bene… per chi ha i soldi”, è scritto su un gigantesco lenzuolo appeso ad un palazzo popolare di piazza Schiavone, a Milano, quartiere Bovisa. Infatti, ora che si è entrati nella Fase 2, per molti l’emergenza del coronavirus da sanitaria si trasforma in emergenza quotidiana: la fascia di chi deve fare i conti con la povertà si allarga e spesso a venir meno è anche il minimo necessario per vivere.

Per questo è stata ribattezzata “Poster Quotidiano” l’iniziativa lanciata da un gruppo di artisti, che hanno voluto sostenere l’operato di Fondazione Progetto Arca che a Milano, Roma e Napoli ha lanciato un’attività di sostegno alle famiglie in difficoltà garantendo in particolare aiuti alimentari. Poster Quotidiano, quindi vuole essere un gesto di solidarietà nei confronti della quotidianità di tante persone. A lanciare l’idea sono stati tre artisti legati da amicizia: Iva Lulashi, Adrian Paci e Fabio Roncato. I primi due hanno origine albanese, a conferma di quanto anche nell’arte gli immigrati siano una scuola di senso civile per tutti. Alla loro “chiamata” hanno risposto prontamente altri 23 artisti, tra i quali anche firme di primo piano come Emilio Isgrò, Marinella Senatore e Stefano Arienti.