Vincenzo Linarello: «Per ripartire bisogna organizzare la speranza»

Come si riparte dopo questo periodo di crisi economica causato dalla pandemia? Lo abbiamo chiesto a Vincenzo Linarello, presidente di Goèl, gruppo di imprese e cooperative sociali che in Calabria, ormai da 17 anni, si oppone alla ‘ndrangheta. (Ad oggi, Goèl è una realtà che offre lavoro stabile a quasi 350 persone, contando su dodici cooperative sociali, due cooperative di conferimento agricolo, due associazioni di volontariato, una fondazione e ventinove aziende, NdA). La risposta ci dice molto del coraggio di cui Goèl è simbolo, per cui la via d'uscita sta, per Linarello, nell'“organizzare la speranza”, già adesso, da subito, dimostrando che l'economia civile può davvero far risorgere i territori.