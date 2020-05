Anna Ramirez e Anna Gonzales. Le donne messicane alle prese con virus

Di certo il Messico, un Paese con più di 130 milioni di abitanti, non dispone di abbastanza centri specializzati utili a una pandemia come il Covid 19, nonostante le assicurazioni che tutto andrà bene del presidente della repubblica che teme più le conseguenze finanziare di quelle sanitarie.

In questi giorni le misure preventive stanno colpendo l’economia della popolazione indigente che qui è enorme, il 52% dei messicani.

A Monterrey donne come Ana Gonzalez, hanno perso il lavoro. «Mi hanno dato i soldi della settimana dalla finestra: 400 pesos (20 euro), dicendomi di non passare fino a quando non cessa l’emergenza», racconta, «Alla tivù ci spingono a far le provviste, ma con questi soldi posso solo comprare il cibo per oggi, come metto qualcosa da parte se non lavoro?».

È la situazione di una importante fetta del Paese, la stessa che sta rientrando dal sud del Messico. «Eravamo emigrati dal Chiapas; adesso che qui si è fermato tutto, non possiamo più rimanere». Lo stesso accade per le famiglie che rientrano in Guatemala. A Tapachula, frontiera sud, solo ora i controllo sono più attenti. La scarsa attenzione alle situazioni di salute rimane una minaccia per un Paese che non può assicurare la cura alle classi povere. Alla fermata del metro Tacubaya, a Città del Messico, quasi nessuno ha le maschere sanitarie. Qui la gente è più preoccupata di non perdere il lavoro che a cercare di proteggersi. Più di 44 milioni di messicani, secondo l'Istituto Nazionale di Statistica e Geografia, non ha una fornitura giornaliera di acqua nelle case: come potranno lavarsi e seguire così le norme per prevenire il Coronavirus?