Grecia, i migranti vengono espulsi con la forza e portati in Turchia

Questa è solo una delle testimonianze raccolte. A metà aprile un ragazzo afgano di 26 anni accampato con altre 50 persone nel campo di Diavata, ha visto arrivare la polizia greca vestita di nero che, con diversi ufficiali in abiti civili, è entrata nel campo. La polizia ha detto ai gruppi che dovevano essere portati temporaneamente alla stazione per ricevere "khartias" (nome informale per un documento di legalizzazione a breve termine. Alcuni avevano documenti con una data scaduta, sebbene secondo le misure introdotte dal governo greco, questi sarebbero rimasti validi fino alla riapertura dell'ufficio di asilo dopo le restrizioni dovute al Coronavirus). Gli ufficiali li hanno caricati sui furgoni e sugli autobus fino ad arrivare negli ufficii di polizia. Una volta lì gli ufficiali hanno ordinato ai ragazzi di sdraiarsi. «La polizia», si legge nel rapporto, «ha preso telefoni, denaro e altri beni preziosi. Secondo quanto riferito, gli ufficiali hanno anche usato manganelli per colpire la maggior parte delle persone e hanno anche usato dispositivi taser portatili per somministrare scosse elettriche a gambe di alcune persone. Poi sono stati portati all’aperto e dopo diverse ore ricaricati sugli autobus. Hanno passato la notte in una struttura in Grecia e il giorno successivo, giovedì 16 aprile sono stati portati sul fiume Meric. Lì, gli ufficiali militari greci li hanno costretti a spogliarsi. Le autorità hanno picchiato di nuovo il gruppo con manganelli, lasciando visibili lividi. Le persone poi sono state divise in gruppi più piccoli su una barca per raggiungere il confine Turco».

Anche il 23 aprile 2020, gli agenti di polizia hanno rimosso almeno 24 persone dal centro. Le autorità greche hanno detto loro che li avrebbero portati ad Atene, ma sono stati invece portati al confine in un camion. «Il gruppo è stato guidato in autobus fino al confine con la Turchia, dove si sono trovati davanti ad ufficiali dell'esercito che indossavano maschere chirurgiche. Gli stessi hanno immerso in acqua la testa dei ragazzi per torturare l'intero gruppo. La sera dello stesso giorno, il gruppo è stato portato sul fiume Evros dalle autorità. Gli ufficiali militari mascherati hanno picchiato il gruppo con manganelli e li hanno minacciati con coltelli. Solo dopo le 24 persone sono state messe su una barca in gruppi di circa sette per essere trasportate sul lato turco. Durante il push-back gli ufficiali hanno detto loro: “State attenti a tornare”. Una volta arrivati in Turchia sono stati raggiunti da tre poliziotti turchi e cinque militari. Gli ufficiali gli hanno detto “avete due opzioni”: o attraversate il fiume per tornare in Grecia oppure camminare per 230 km fino a Istanbul. Il gruppo di circa 24 persone ha deciso di dividere in due gruppi più piccoli e andare a piedi a Istanbul».