La comunicazione non ostile e inclusiva avrà il suo manifesto

Quest’anno Trieste avrebbe dovuto ospitare la quarta edizione di Parole O_Stili, il festival in programma dall’8 al 9 maggio sarà invece tutto online. Mancheranno il palco, le luci e soprattutto il musico in sala, ma ci saranno comunque le voci degli ospiti che animeranno l’edizione 2020 del Festival della comunicazione non ostile dado vita ai momenti di approfondimento e condivisione.

Responsabilità, cura e inclusione sono i temi cardine scelti per questa edizione, che avrà tra i momenti clou la presentazione del “Manifesto della comunicazione non ostile e inclusiva”. Bmw Italia, da sempre legata ai temi della responsabilità e dell’inclusione attraverso i progetti e le iniziative di SpecialMente, il suo programma di responsabilità sociale di impresa, ha deciso di supportare il “Festival della comunicazione non ostile” di Parole O_Stili in qualità di main sponsor.

L’inclusione sociale, insieme a cultura, dialogo interculturale, sicurezza stradale e sostenibilità, è uno dei pilastri della strategia di Csr del Bmw Group Italia, per la quale negli anni l’azienda ha sviluppato progetti dedicati e ha partecipato a iniziative in linea con i propri principi, tutte raccontate attraverso il sito specialmente.bmw.it. Di recente il programma SpecialMente ha tagliato un importante traguardo: ha raggiunto 1 milione di persone, direttamente attraverso la partecipazione alle attività di CSR e indirettamente tramite il loro racconto.