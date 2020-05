Mohammed dal campo profughi si preoccupa per chi lo sostiene in Italia

La lettera di Mohammad

«Dear Teresa, how are you? I am sending this letter to tell you that I always think of you. What are you doing? How is the situation where you live? I hope every thing is good with you. My family and I are fine, we stay at home all the time. I broked my hand while I was playing with my siblings but don’t worry, I am fine. Please, take care».

«Cara Teresa, come stai? Ti scrivo questa lettera per dirti che ti penso sempre», scrive Mohammad, «Che fai, com’è la situazione nel tuo paese? Spero che vada tutto bene. La mia famiglia e io stiamo bene, rimaniamo tutto il giorno in casa. Mi sono rotto una mano mentre giocavo con i miei fratelli ma non preoccuparti, sto bene. Mi raccomando, abbi cura di te».

La risposta di Teresa

Quando Chafica Abdou Kahale - responsabile del sostegno a distanza di AVSI Libano - le inoltra la lettera, Teresa è commossa e incredula: Mohammad, dalla sua tenda nel campo profughi, è in pensiero per lei. Gli risponde che sta bene, e che spera un giorno si potranno incontrare, magari in Siria, quando questa emergenza e la guerra che ha costretto la famiglia di Mohammad a scappare, saranno finite.