Premio Rete del Dono per la Cultura, cerimonia in diretta Facebook

È in programma oggi mercoledì 6 maggio alle ore 17,30, in diretta Facebook, l’evento finale del Premio Rete del Dono per la Cultura, la cui edizione 2019 è stata realizzata in collaborazione con UBI Banca.

Il Premio, giunto alla sua terza edizione, era riservato a tutte le organizzazioni non profit che desiderassero attivare una campagna di crowdfunding per finanziare un progetto di valorizzazione o tutela in ambito artistico, creativo e culturale.