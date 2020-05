Spadafora: «Giusto che la Rai promuova il 5 per mille»

La RAI si metta al servizio del 5 per mille Finora il servizio pubblico non mai fatto una vera e propria campagna promozionale per informare i contribuenti: in un momento come questo in cui molti enti hanno grossi problemi finanziari sarebbe fondamentale convincere chi ancora non aderisce a questa misura di sussidiarietà fiscale». L'intervento del presidente di Terzjus - Osservatorio sul Terzo settore, la filantropia e l’impresa sociale ed ex sottosegretario al Welfare