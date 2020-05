Così il Centro Clinico NeMO continua ad assistere durante la pandemia

Con oltre 1839 consulti clinici e interventi a distanza, 332 accessi agli ambulatori in chiamata e videochat di supporto psicologico e oltre 415 chiamate al servizio di nurse coach il Centro Clinico NeMO ha rafforzato il suo impegno di presa in carico dei propri pazienti anche "a distanza".

In queste settimane, infatti, il Centro sta affrontando uno sforzo straordinario per garantire l'assistenza dei bambini e degli adulti con malattia neuromuscolare e delle loro famiglie, di cui si prende cura da oltre dieci anni.

Per la comunità delle persone con Sclerosi Laterale Amiotrofica (Sla), Atrofia Muscolare Spinale (Sma) e distrofie muscolari è vitale non interrompere la presa in carico. Queste patologie, infatti, che colpiscono in Italia circa 40mila persone, sono altamente invalidanti, progressive nel tempo e definite ad alta complessità assistenziale, per le quali è necessaria una presa in carico multidisciplinare di molteplici aree funzionali: da quella degli aspetti respiratori, agli aspetti motori e nutrizionali, alle abilità funzionali di comunicazione, fino agli aspetti psicologici e sociali.

Grazie anche al sostegno della campagna di raccolta fondi #distantimavicini giunta oggi al suo 45° giorno e promossa da Aisla Onlus, Famiglie Sma e Uildm onlus (qui la pagina), il Centro Clinico NeMO ha potuto mettere in campo servizi di presa in carico a distanza, assistendo i pazienti quanto più possibile al proprio domicilio, per proteggerli dal rischio di contagio da Covid-19.