Fis a 445 lavoratori, i criteri di applicazione condivisi con i sindacati

In Maugeri le relazioni sindacali al tempo del Covid sono all’insegna della collaborazione. Nei giorni scorsi, via teleconferenza, Ics Maugeri Spa Società Benefit ha infatti raggiunto un accordo sull'applicazione del Fondo di integrazione salariale - Fis con alcune delle principali organizzazioni del comparto sanità (infermieri, operatori socio-sanitari, figure tecniche-riabilitative e amministrative ) presenti nei 18 istituti dislocati in sei regioni italiane (Lombardia, Piemonte, Liguria, Campania, Puglia e Sicilia); organizzazioni rappresentative di molti fra le 3mila addetti Maugeri (circa 600 sono invece i medici). L'intesa, a cui si è arrivati con scambi di documenti via email, sarà formalmente sottoscritta nei prossimi giorni.

«Per Ics Maugeri è fondamentale che, anche in una fase di emergenza come quella che viviamo, si identifichi un percorso di confronto per ricercare la massima condivisione coi rappresentanti dei lavoratori», ha detto l’amministratore delegato Mario Melazzini.

L'accordo riguarda i criteri di applicazione del Fondo a 445 lavoratori di 13 istituti, per circa 88mila ore di lavoro.

Il Fondo, com’è noto, è stato previsto dal Governo, con l'articolo 19 del Dpcm "Cura Italia", per l’emergenza e per le aziende colpite da cali di produzione a causa dell'isolamento a cui è stata sottoposta la popolazione. Nel caso di Maugeri si tratta dal blocco delle attività ambulatoriali e dalla riduzione delle attività di ricovero in 13 istituti.