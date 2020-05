Il Mediterraneo di nuovo senza navi della società civile

Si teme per un altro naufragio con 55 persone tra Malta e Lampedusa Da Sabato Alarm Phone ha allertato le autorità italiane e maltesi di un’imbarcazione in pericolo con 55 persone a bordo. Dopo un affiancamento di due ore da parte di una nave cargo portoghese non si conosce il destino delle persone in pericolo, mentre sulla scena sorvolano ora mezzi della Guardia Costiera. L'appello di Erasmo Palazzotto (LeU): "Salviamoli, salviamoci"