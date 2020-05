Davanti a un malato siamo tutti a disagio? 100mila studenti allenano l'empatia

«La malattia mi fa paura, mi mette a disagio, mi blocca, sento come se si alzasse un muro. Non saprei come gestire le emozioni, se capitasse a qualcuno che mi è caro. In queste settimane, per esempio, ho tanta paura per i miei nonni. La testimonianza di Leonardo ci è rimasta dentro. Cosa farei di diverso, dopo averlo sentito? Ascoltare, ascoltare tantissimo. Lui ci ha detto che quando gli è stata diagnosticata l’ipertensione polmonare, tutti gli amici di prima sono spariti, gliene è rimasta solo una. E lei lo ha ascoltato». A parlare così è Miranda. Ha 17 anni, frequenta il terzo anno al liceo delle scienze umane del polo liceale di Imola. Insieme alla sua classe partecipa a “Fattore J”, il primo percorso di formazione per la scuola italiana che aiuta i giovani a sviluppare intelligenza emotiva, rispetto ed empatia verso le persone affette da malattie.

Il progetto, promosso da Fondazione Mondo Digitale in collaborazione con Janssen Italia, ha debuttato in pieno lockdown, coinvolgendo già oltre mille ragazzi: l’obiettivo è arrivare a 100mila studenti formati fra il 2020 e il 2021. Questa mattina, un evento live – in streaming su ansa.it - coinvolgerà comunità educanti, istituzioni, stampa, con la ministra Lucia Azzolina ed esperti dell’Istituto Superiore di Sanità, del mondo della scienza e della comunicazione scientifica che risponderanno alle domande dei ragazzi. Il punto di forza di “Fattore J” è il connubio fra medici e scienziati, che guideranno i ragazzi alla comprensione scientifica dei modi per prevenire e affrontare alcune patologie – dall’ematologia, all’immunologia, alle neuroscienze – e l’esperienza delle associazioni dei pazienti, che li aiuteranno a cogliere la dimensione più personale e intima della malattia e a sviluppare la loro intelligenza emotiva. Hanno aderito al progetto otto associazioni di pazienti: Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma (AIL), Associazione Ipertensione Polmonare Italiana Onlus (AIPI), Associazione Malati Reumatici del Piemonte (AMaR), Associazione Nazionale per le Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino (AMICI Onlus), Associazione Nazionale Amici per la Pelle (ANAP Onlus), Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza (APIAFCO), Network Persone Sieropositive (NPS Italia Onlus) e Progetto Itaca Onlus.

«A livello teorico, facendo psicologia, avevamo affrontato il tema dell’intelligenza emotiva e dell’empatia», prosegue Miranda, «ma l’esperienza di Leonardo ci ha emozionato molto perché ci ha parlato in modo semplice, vicino a noi: lui ha avuto a 17 anni la diagnosi di una malattia da cui non si guarisce mai, ha raccontato di come ha gestito la cosa con i compagni, tutti abbiamo pensato come sarebbe se capitasse a noi».