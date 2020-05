Il covid19 e la crisi dell'editoria

L’editoria italiana, in crisi profonda dal 2008, mostrava negli ultimi tempi qualche timido segnale di ripresa, prima di essere investita dalla tempesta coronavirus. Abbiamo chiesto a David Nieri, della casa editrice La Vela, quali sono state le difficoltà che ha dovuto affrontare in questo periodo e come ha cercato di porvi rimedio. Momenti del genere inoltre possono essere sfruttati per riflettere sulle problematiche di un settore malandato. Il quadro che esce fuori dalla testimonianza di un piccolo editore indipendente rivela le storture di un’industria molto legata alla vendita e al consumo immediato e poco proiettata verso il futuro.