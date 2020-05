Nasce a|impacte: il venture capital al servizio dell’impatto sociale

a|impacte è il nuovo fondo chiuso di impact investing promosso da “Avanzi – Sostenibilità per Azioni”, in collaborazione con “Etica Sgr - Investimenti responsabili” a partire dal 2020.

Il Fondo ha raccolto risorse rilevanti presso investitori professionali, in particolare Banca Etica e Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore e punta a raccogliere un totale di 40 milioni di euro nei prossimi mesi.

Ha come Advisor a|cube (ex Make a Cube3), incubatore leader in Italia nel social business.

«Un nuovo fondo di investimento a impatto sociale è sempre una buona notizia ma in tempi incerti di Covid 19 è di più, è una prospettiva tangibile - dichiara Valentina Zadra, Presidente Indipendente di Avanzi Etica Sicaf EuVE- CA S.p.a. - La realtà che stiamo toccando con mano e soprattutto le ripercussioni che su di essa ha avuto il blocco delle attività economiche dà un sapore diverso a questa presentazione pubblica: alla soddisfazione di un annuncio atteso si aggiunge, infatti, la consapevolezza di poter essere un valido strumento di esistenza e crescita, più che mai necessario».

«a|impacte risponde al bisogno di investimenti nell’economia reale, nei servizi che rispondono a problemi sociali e nelle imprese, soprattutto early stage, che siano ‘segnali di futuro’ per i mercati di riferimento», aggiunge l’amministratore delegato Matteo Bartolomeo, «Faremo circa 10 investimenti all’anno per i prossimi 5 anni».

I primi due investimenti, per un valore complessivo di poco meno di 1mln di euro, rispondono a bisogni largamente sentiti:

La Cooperativa Casa dello Studente nasce nel 2016 a Gardone Valtrompia raccogliendo l’eredità del lavoro dello psicologo Claudio Tanghetti, oggi presidente della cooperativa. È un progetto imprenditoriale per adolescenti e per le loro famiglie: una rete di piccoli centri di assistenza allo studio e supporto psicologico che si propone di allargare il servizio a molte province italiane. Oltre 2500 ragazzi serviti, 300 tutor, 50 educatori e psicologi.

Il secondo progetto è un progetto imprenditoriale volto a soddisfare esigenze di anziani e caregiver. La società ha sviluppato un brevetto insieme a un importante e qualificato centro studi italiano per la preparazione e somministrazione di alimenti ad alto potere nutrizionale (functional food) per anziani. Una risposta innovativa alle problematiche di alimentazione di anziani a etti da disfagia, Parkinson e patologie acute.

«Mai come in questa occasione calza il motto di Avanzi, sostenibilità per azioni», dichiara Davide Dal Maso, Presidente di Avanzi - Sostenibilità per Azioni «in una difficile situazione economica, un fondo di venture capital sociale rappresenta uno strumento concreto per realizzare il cambiamento sociale di cui si sente un estremo bisogno. Per Avanzi, è la naturale evoluzione di un percorso che lega la ricerca, la consulenza, l’incubazione e la sperimentazione di pratiche innovative».

«Oggi più che mai ci rendiamo conto di quanto siano importanti gli impatti sociali delle nostre scelte economiche e finanziarie. Nell’anno in cui Etica Sgr celebra i suoi venti anni siamo entusiasti di dar vita a questo nuovo progetto e riaffermare ancora, con forza, la nostra visione di finanza etica e il nostro impegno per l’investimento a impatto». – commenta Ugo Biggeri, Presidente di Etica Sgr.

«Con un investimento di 15 mln su a|impacte, Banca Etica rafforza ulteriormente i suoi strumenti finanziari a suppor- to delle imprese ad impatto, che ogni anno sosteniamo in Italia e Spagna con il credito, il crowdfunding e tanti altri interventi. La fase di emergenza che stiamo attraversando rende ancora più necessaria questa azione a supporto di chi lavora per migliorare economia, società e ambiente», aggiunge Alessandro Messina, direttore generale di Banca Etica.

«La nostra Fondazione ha scelto di investire in a|impacte per la competenza del team e il valore dei partner, nella consapevolezza che attivare ampie collaborazioni sia essenziale per diffondere in modo capillare un rinnovato approccio alla finanza. In qualità di braccio strategico e operativo di Fondazione Cariplo nell’ambito dell’impact investing, intendiamo favorire ulteriormente la crescita di start-up, imprese e altri soggetti che fanno dell’impatto un elemento centrale della propria mission, continuando a promuovere ora più che mai lo sviluppo di modelli d’intervento innovativi ed economicamente sostenibili». spiega Marco Gerevini, Consigliere di amministrazione della Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore.

Due storie per iniziare

La società cooperativa Casa dello Studente (CdS)

CdS offre agli studenti e alle loro famiglie un servizio integrato di supporto scolastico e psicologico, o rendo an- che un servizio di presidio territoriale nei contesti in cui è presente: ripetizioni in tutte le materie dalle elementari all’università: piani di lavoro personalizzati; lavoro sul metodo di studio; attività specifiche per recupero debiti e compiti delle vacanze. La costante crescita degli studenti e, di conseguenza, dell’organico ha richiesto la trasformazione dell’Associazione in una diversa struttura giuridica che ha portato alla costituzione della cooperativa nel dicembre 2016 che ha proseguito lo sviluppo nelle province di Brescia e Bergamo e provincia. Il target principale dei servizi è rappresentato dai ragazzi, con alcuni servizi dedicati a famiglie e insegnanti. Più recentemente, CdS ha lanciato ulteriori servizi, in particolare il centro estivo e i centri di aggregazione giovanile, un accompagnamento alla crescita con copertura di diverse fasce di età e un allungamento della giornata lavorata. Nel 2019 sono risultati coinvolti 2.500 ragazzi distribuiti in 40 filiali grazie alla presenza di 240 tutor e circa 50 dipendenti. Oltre 80% di donne occupate in top e middle management. L’intervento di a|impacte porterà alla costituzione di una nuova società bene t che rappresenterà un supporto allo sviluppo e crescita di Casa dello Studente su più livelli: allarga- re la platea di beneficiari e i confini territoriali della propria azione, migliorare l’efficienza gestionale e sviluppare il software di gestione attività.

Investimento deliberato, in attesa di due diligence

Ricerca, sviluppo, lavorazione e commercializzazione di alimenti e bevande destinate a persone affette da disturbi della deglutizione (disfagia), nonché commercio di apparecchiature (erogatori) per la somministrazione degli alimenti stessi. L’intervento di a|impacte potrà aprire allo sviluppo e crescita della società su più livelli: ricerca scientifica, coerenza di valore lungo tutta la catena di produzione (certificazioni, tracciatura) e forte spinta commerciale in Italia e all’estero. Dettagli e maggiori informazioni saranno resi pubblici alla ne della messa in essere dell’accordo.