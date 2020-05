Pasinelli: «Ricerca scientifica e innovazione per ricostruire valore»

Si parla molto, oggi, di ricerca. Anche se l'informazione è quasi esclusivamente concentrata sul tema del vaccino per il coronavirus...

Sicuramente la situazione che viviamo oggi ha acceso i riflettori se non altro su un fatto: che nessuno si aspetti che la soluzione possa venire da cose altre che non siano soluzioni provenienti da progetti di ricerca, siano queste un vaccino o un antivirale. Il rischio che vedo è un altro: pur parlando di ricerca, non ci si concentra sul fatto che la ricerca stessa non è in grado di rispondere emergenzialmente ai problemi.

Possiamo spiegare questo punto?

Mentre in emergenza posso riorganizzare la sanità: compro più respiratori, creo più letti in terapia intensiva. Certamente se ci organizzassimo meglio prima delle emergenze, potremmo rispondere alle stesse emergenze con più rapidità. La ricerca scientifica ha bisogno d'altro. Ha bisogno che i fondamentali vengano compresi e che non si ricorra a un'idea estemporaneamente. Non uscirà il vaccino da laboratori che, a causa di una strategia mancante e di finanziamenti mancanti, di fatto non sono nelle condizioni per poter lavorare sul virus. Oggi la verità è questa: il virus può essere manipolato solo in quei laboratori attrezzati per farlo, che abbiamo soltanto in alcuni centri diagnostici...

... Paradossalmente le nostre università non sono attrezzate, proprio a causa della scarsa strategia, di investimenti in ricerca molto frammentati...

In un Paese che investe poco in ricerca, la dispersione dei finanziamenti comporta minor capacità di incidere. Se avessimo fondi a livello nazionale e concentrati, anziché suddivisi su base regionale, potremmo investire sui progetti migliori. Se vogliamo una ricerca che costituisca un valore per il Paese, ammettendo così che attraverso l'innovazione si costruisce valore, dobbiamo farlo su base nazionale senza cadere in logiche dispersive. Logiche che possono avere senso in altri ambiti, ma non nella ricerca.

Al tempo stesso, oltre ai centri di ricerca, c'è una proliferazione di tavoli tecnici costituiti anch'essi su base emergenziale...

Avere dei tavoli tecnici permanenti sarebbe invece importantissimo. Non serve la rincorsa al parere sul coronavirus, serve profondità di campo. Prediamo l'esempio della peer review, che è un concetto molto profondo: quando mi arriva il progetto di un ricercatore che deve fare uno studio su una malattia mitocondriale, il peer a cui mando il progetto non è un generico laureato in discipline biomediche, ma uno specialista che studia le malattie mitocondriali. Questo processo di revisione reciproca è fondamentale in ricerca. Quando parliamo di ricerca e di esperti dobbiamo essere serissimi: dobbiamo avere tavoli veri, non salotti televisivi. Dovremmo attenerci a questi fondamentali ogni volta che si deve procedere con un investimento in ricerca. La pressione mediatica, il gradimento popolare, la visibilità sui media sono tutte cose che non possono attenere alle scelte strategiche sulla ricerca. Non solo ora in tempo di emergenza, ma sempre.