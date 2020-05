Silvia Romano è arrivata in Italia e ci ha regalato il suo sorriso

Silvia Romano scende la scaletta dall'aereo dell'Aise che l'ha riportata in Italia all'aeroporto di Ciampino con mascherina bianca e guanti monouso azzurri. La cooperante italiana, come informa l'agenzia Dire, è scortata da agenti dei servizi segreti, in tuta nera che copre loro il volto e anche loro con dispositivi di protezione.

Silvia ha salutato con la mano procedendo in abito lungo tipico somalo e per qualche istante, reguardita anche da un uomo dei servizi, ha abbassato la mascherina mostrando il sorriso. Quasi a rassicurarci, “sono proprio io”. Un sorriso letteralmente impagabile che sotterra nella vergogna chi in questo frangente ha avuto da dire assoammando in un sol colpo cinismo a ignoranza.

Emozionante e infinito il forte abbraccio con i familiari, mamma e papà e sorella. Poi il saluto con il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Con loro i saluti rigorosamente con i gomiti. Anche se lei li guarda tra lo stupito e il divertito e a loro ha detto: “Per fortuna, sto bene fisicamente e mentalmente. Sono felicissima, dopo tanto è bello essere tornati”.