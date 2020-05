A Como il 13 maggio “Facciamo squadra” online

Il 13 maggio alle ore 18 si terrà “Facciamo squadra”, un aperitivo virtuale dedicato agli amici di Aism delle province di Lecco, Como, Sondrio ed ai soci, volontari, sostenitori, collaboratori. Ci si siederà attorno ad un tavolo virtuale per ritrovarsi “a distanza” e condividere l’impegno di Aism in questo periodo. Sarà anche l’occasione per presentare e lanciare una nuova campagna social mirata a sensibilizzare la cittadinanza e raccogliere fondi per sostenere le attività di Aism in favore delle persone con SM. L’evento si inserisce nella campagna nazionale “#insiemepiùforti”.

Per prendere posto intorno al tavolo virtuale che sarà allestito dai volontari, basta iscriversi su www.aismcomo.eventbrite.it e si riceverà così il link con il quale accedere. L’evento sarà trasmesso anche in diretta sulla pagina Facebook della sezione.

L’incontro sarà guidato da Roberta Amadeo, presidente di Aism Como ed ex-presidente nazionale, nonché campionessa mondiale di handbike. Queste le sue parole: «Questa partita si gioca in squadra, e la vittoria dipende da quanto riusciamo a stare uniti in questo momento. Purtroppo, le persone con SM devono affrontare le conseguenze del coronavirus due volte. La prima oggi, perché l’emergenza ha un impatto diretto sulla nostra vita: tutti si sono trovati costretti a interrompere la riabilitazione, che dà giovamento alla sintomatologia, in più molti hanno difese immunitarie indebolite, che non li aiuta in caso di contagio. La seconda, quando alla fine dell’emergenza ripartirà il centro di riabilitazione, perché non sappiamo che impatto avrà l’annullamento di “Bentornata Gardensia”, un’iniziativa di raccolta fondi che l’anno scorso aveva garantito 3,5 milioni di euro a livello nazionale e 100mila euro nelle province di Como Lecco e Sondrio, reinvestiti in ricerca, riabilitazione, servizi assistenziali e sociali. Per ripartire domani è fondamentale iniziare da oggi, tenendo alta l’attenzione e l’impegno nel sostegno alle attività di Aism a favore delle persone con Sclerosi Multipla».

In apertura particolare del volantino di lancio dell'evento