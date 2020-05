Adozioni: in arrivo rimborsi per chi ha adottato nel 2018

Iniziate a fare l’Isee. È questo il messaggio della Commissione Adozioni Internazionali alle famiglie che hanno concluso l’adozione nel 2018: sarebbe infatti in fase di emanazione un nuovo Decreto Ministeriale - con nuove modalità - per presentare le domande di rimborso delle spese adottive sostenute. Per ottenere il rimborso non basterà la dichiarazione del reddito complessivo percepito ma sarà necessario inserire nella domanda il valore dell’ISEE in corso di validità rilasciato dall’INPS. Viste le circostanze, per avere questo documento potrebbe volerci un po’ più del solito: pertanto il consiglio della CAI alle coppie interessate è quello di fare richiesta dell’ISEE in tempo utile.

Foto Unsplash