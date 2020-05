Civile: una parola necessaria alla ripresa sociale, economica, etica del nostro Paese

Per sei settimane, i nostri dialoghi hanno portato l'attenzione su temi e parole come ricercare il senso, curare, educare, cooperare, comunità. Per l'ultima puntata della nostra serie, che abbiamo voluto chiamare “L'ora di tutti”, ispirandoci al grande romanzo di Maria Corti, parleremo di Civile. Una parola che vogliamo intendere come dimensione necessaria alla ripresa sociale, economica, etica del nostro Paese.

Civile come educazione e promozione della cittadinanza, come modalità di fare buona economia, come valorizzazione della dimensione femminile, come modo di concepire l'impresa e la sua responsabilità in una dimensione orientata al bene comune.

Ci vediamo giovedì 14 maggio alle 11. Dove? Qui.