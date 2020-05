Giornata dell'Europa, il Cese chiede più unità e solidarietà nella lotta contro la pandemia

Il Comitato economico e sociale europeo (Cese) ha celebrato il 9 maggio la Giornata dell’Europa, in modalità online per la prima volta nella sua storia, mettendo in luce l'impegno dei suoi membri nel combattere sul campo la crisi del coronavirus. L'unità e la solidarietà tra gli Stati membri dell'Ue sono essenziali per far fronte alla pandemia di coronavirus.

In un video specialmente diffuso per la prima Giornata "virtuale" dell'Europa, sabato 9 maggio 2020, il Comitato ricorda che possiamo tenere duro solo se restiamo uniti, e la vita potrà tornare alla normalità. Nessun governo può seriamente pensare di superare da solo una crisi di questa portata, e tutti gli Stati membri devono unire le forze per sostenersi l'un l'altro.

Per il Cese è essenziale aiutare e sostenere le persone, parlare a nome della società civile organizzata e incoraggiarla a proseguire gli sforzi per proteggere gli interessi dei cittadini a livello europeo e nazionale. Il Comitato ribadisce che "ora più che mai, o siamo un'Unione o non siamo niente."

Nel 2020 ricorre il 70º anniversario della dichiarazione di Robert Schuman e, nel commentare nel videomessaggio (qui sotto nel testo) la celebrazione di questa importante pietra miliare, il presidente del Cese Luca Jahier ha dichiarato: «70 anni fa, un gruppo di visionari ha posto le basi per la ricostruzione economica, sociale e morale dopo la guerra, dando vita al più grande progetto di progresso della storia dell’umanità». Nel videomessagio, il presidente Jahier sottolinea come la dichiarazione di Schuman sia il manifesto politico più notevole dell’era moderna, basato su realizzazioni concrete, progressive, fondato su una solidarietà di fatto. «Oggi- continua Luca Jahier- «l’Europa, sconvolta dalla pandemia, si deve confrontare con una sfida senza precedenti, dovendo fare delle scelte che determinarono il suo destino e quello del mondo intero. L’Europa ha sempre bisogno della forza di questa visione e della natura pratica di questo metodo comunitario. Ma ha anche bisogno di immaginazione, coraggio, empatia e compassione, di intelligenza emotiva, e dell’abilità di assumersi rischi insieme e di osare di sperare in un destino comune. Oggi, o siamo un’Unione, o non siamo niente».