La cantante Arisa lancia il brano "nucleare" per sostenere il progetto Maternità Covid-19

Per la Fondazione, Arisa è stata volontaria in Haiti dove ha registrato l'intenso brano "Voce per Haiti", con i bambini della Casa N.P.H. E’ poi anche partita per il Campus solidale nella Casa N.P.H. in Messico. Successivamente si è recata nelle zone del Centro Italia colpite dal terremoto, dove la Fondazione ha ricostruito 8 scuole.

“Con Michele Ranauro, autore della musica, ci siamo ritrovati per caso dopo anni e abbiamo iniziato a collaborare su diverse cose, oggi uniti, assieme alla voce speciale e cristallina di Arisa e per una causa così importante ci sembrava urgente fare uscire questo brano, e dare il nostro contributo con "Nucleare", aggiunge Manupuma.

Mariavittoria Rava, Presidente Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus, afferma: “Sono profondamente grata ad Arisa per essere ancora una volta vicina alla Fondazione con la sua straordinaria sensibilità; così come avvenuto nella poverissima Haiti, in Messico e, successivamente, nelle zone del Centro Italia duramente colpite dal sisma del 2016. Ed oggi è nuovamente accanto a noi, in prima linea, per sostenere un progetto altrettanto urgente e fondamentale a difesa delle mamme e dei loro bambini. Il Progetto Maternità Covid-19 è soprattutto un progetto di rinascita, speranza e slancio verso il futuro rappresentato in primis dai bambini, che vengono al mondo in questa emergenza. Pertanto siamo orgogliosi di poter dedicare ai più piccoli e alle loro mamme il brano di Arisa e Manupuma, quale colonna sonora per una nuovo inizio e una nuova vita. Grazie a questo importante Progetto, doneremo ecografi, altre strumentazioni e presidi sanitari indispensabili all’ospedale Luigi Sacco, al Policlinico di Milano, alla Clinica Mangiagalli e ad altri ospedali in Italia. Continuate ad aiutarci”.

Il brano “Nucleare” sarà disponibile da venerdì 15 maggio in digital download e su tutte le piattaforme streaming, il ricavato sarà interamente devoluto al Progetto Maternità Covid-19 della Fondazione Francesca Rava N.P.H.Italia Onlus.