Tam tam di solidarietà dal Trentino a Sumatra

L’appello è stato raccolto in Italia dall’artista trentina Sara Nave, che ha pensato di mettere all’asta un suo disegno per incrementare la raccolta fondi. «All'inizio di quest'anno ho avuto la magica opportunità di vivere dieci giorni incredibili nella giungla tropicale di Sumatra. Per questa possibilità devo ringraziare la meravigliosa gente di Bukit Lawang, un villaggio incantevole il cui cuore è il fiume sovrastato da decine di ponti sospesi. La maggior parte della popolazione qui vive di turismo ed ecoturismo; guesthouse, ristoranti, guide e shop possono contare sulle migliaia di turisti che popolano la zona da marzo a ottobre, ma quest'anno il Covid ha tolto ogni possibilità di guadagno a moltissime persone anche in Indonesia», spiega Sara.

Con l’intento di aiutare il suo amico Raka (@rakasatyawisnu2006_) a raccogliere fondi per rifornire le famiglie più povere di Bukit Lawang di beni di prima necessità, soprattutto cibo, Sara Nave ha messo all'asta una sua opera, intitolata "L’inchino", che ha realizzato al ritorno dal suo viaggio ispirandosi agli abitanti non umani di questo stupendo villaggio.