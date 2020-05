Decreto Rilancio: tanti legittimi interessi, nessuna visione

Si può scegliere se avere un’idea nuova di Paese o di elencare un elenco analitico di misure: si è scelta sostanzialmente la seconda strada. Il Paese ha bisogno di regole e di direzioni di marcia, ha bisogno di tessere la trama della ricostruzione post Covid 19. La massificazione dei problemi dell’Italia, dimenticandoci le differenze tra i nord e i sud del Paese vuol dire fare parti uguali tra diseguali (il Fondo di Sviluppo e Coesione viene sfumato nell’originaria finalità di utilizzo prevalente al mezzogiorno del Paese per diventare la cassa per attingere per le materie più disparate, per essere “compensato” da un intervento a sostegno del sud, con un portafoglio svuotato); così come scegliere una decina di incentivi diversi per curare socialmente l’Italia, anziché un’unica iniezione di risorse a carattere universale e progressivo nei confronti delle famiglie italiane, come poteva essere con l’introduzione dell’assegno unico per figlio per determinare una qualche forma di finalizzazione delle risorse ai bambini, significa non voler dare un’impronta chiara alle politiche sociali del Paese nella direzione della natalità e della protezione dei più deboli.

Idem per il rifinanziamento dell’emergenza alimentare con altri 400 milioni da destinare a buoni spesa o soluzioni similari a gestione comunale, senza nessun criterio omogeneo che garantisca parità di trattamento a tutti i cittadini italiani; ma su questo l’Ordinanza che dovrà adottare la Protezione Civile Nazionale può porre rimedio alle 7904 disuguaglianze generate dai 7904 requisiti di accesso della precedente edizione, fissando criteri comuni per i 7904 Comuni italiani. E infine il pensiero non può non andare al “bottino” modesto portato a casa dai diversamente abili, per i servizi educativi per l’infanzia e per le politiche di conciliazione vita lavoro, che purtroppo rasentano l’ovvietà.

Resta la speranza che i tanti fili che il Governo ha tessuto nella decretazione d’urgenza, veda una fine tessitura del legislatore e dei gruppi parlamentari in sede di ratifica e una capacità esecutiva della Pubblica Amministrazione di attuare e raffinare le misure per ergerle a un abito che, più che comodo per il Paese che deve vestirlo, sia funzionale ed efficace per tutte le stagioni dell’anno e degli anni a venire.