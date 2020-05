Green Jobs premia l’imprenditorialità verde degli studenti

Una giuria di esperti ha valutato le 23 mini-imprese GJ, decretando i 3 vincitori per la Lombardia:

Brown&Green della classe 4°E dell’IIS Marignoni-Polo di Milano con una linea di prodotti a base di fondi di caffè riciclati e ingredienti 100% naturali;

CiChoice della classe 4°CL dell’IIS Lunardi di Brescia con un portachiavi-portamozziconi realizzato in sughero e alluminio, personalizzabile con cover in stoffa: tutto riciclato;

Green Bike della classe 4° MO dell’IIS Greggiati di Ostiglia con l’ideazione di un servizio di recupero bici, restauro, rivendita e bike sharing.

La finale arriva al termine di un percorso che si è articolato attraverso lezioni in aula e online durante le quali i ragazzi hanno trovato soluzioni concrete in risposta ai problemi ambientali, hanno imparato a conoscere i modelli organizzativi e di gestione imprenditoriale, percorrendo tutti gli step che trasformano un’idea in un’attività imprenditoriale green.

«In questo momento di emergenza, che ha messo a dura prova tutto il sistema scolastico», spiega Elena Jachia, Direttore Area Ambiente di Fondazione Cariplo «i docenti e i ragazzi di Green Jobs si sono messi in gioco per portare a conclusione il percorso svolto in questi mesi, sperimentando nuove modalità didattiche con innovazione e creatività e dando prova di resilienza e capacità di adattamento. La Fondazione Cariplo da anni promuove Green Jobs e a maggior ragione, in questo periodo di incertezza, intende essere vicina agli adulti del domani e accompagnarli verso un futuro lavorativo e professionale più sostenibile».

I 3 team vincitori parteciperanno all’evento finale nazionale che si terrà online il 21 maggio, dove saranno chiamati a raccontare a tutta la Community Green Jobs il proprio progetto, ma anche l’esperienza di resilienza vissuta in questi mesi di emergenza.