La piattaforma digitale che unisce piccoli produttori agli anziani di Bergamo

Da oggi si può andare a fare la spesa anche sul sito vadoalmercato.it, la piattaforma digitale dedicata ad ambulanti e piccoli produttori locali. Il sito nasce con la finalità di far incontrare l’esigenza dei consumatori di poter accedere in un click ai prodotti autentici e genuini dei mercati rionali, con la necessità degli ambulanti di attivare nuovi canali di vendita.

L’iniziativa parte dalla provincia di Bergamo proprio per supportare la comunità più colpita dall’emergenza Coronavirus. Al via una decina di bancarelle e per fine mese saranno più di 50. Ma vadoalmercato.it è molto di più: l’1% del valore di tutti gli acquisti effettuati nella provincia bergamasca viene restituito al territorio grazie all’accordo con la Onlus Cesvi. La piattaforma infatti devolverà tutte le donazioni – anche quelle volontarie aggiuntive rispetto all’1% obbligatorio - a favore del progetto di Cesvi che supporta la fascia di popolazione più vulnerabile, gli over 65, consegnando loro a domicilio pasti, mascherine e medicinali. Comprando per sé o per un proprio caro prodotti autentici locali si restituisce il valore generato al proprio territorio. La piattaforma è gratuita.

Cesvi è infatti attiva a Bergamo e Milano, per aiutare gli over 65, tra i più colpiti dall’emergenza Coronavirus. Parallelamente agli importanti aiuti in favore degli ospedali bergamaschi, sta intervenendo, in collaborazione con le istituzioni di Bergamo e Milano e in partnership con le realtà associative territoriali, anche per rafforzare i servizi in favore della popolazione anziana e per garantire supporto ai nuclei familiari fragili, isolati o in emergenza per prevenire situazioni di emarginazione. In particolare, a Bergamo, dove gli anziani costituiscono il 25% della popolazione, Cesvi ha attivato, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche sociali del Comune, un progetto volto ad aiutare gli over 65 attraverso la consegna a domicilio della spesa, di pasti completi, di dispositivi di protezione individuale e di farmaci, oltre che garantire servizi socioassistenziali e trasporto per visite mediche necessarie. Grazie al lavoro degli operatori sociosanitari e di 450 volontari attivi nei diversi quartieri della città di Bergamo, sono state già gestite più di 1000 richieste di supporto e raggiunti altrettanti anziani. Le richieste di supporto sono in aumento: non possiamo lasciare solo chi ha bisogno di noi! Vadoalmercato.it è il mercato rionale che dona alla tua comunità. La start-up innovativa e soldale nasce dall’idea di Giovanni Notarnicola, Elisabetta Giazzi ed Erika Vaniglia.