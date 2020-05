«Star di Youtube? Per i miei ragazzi resto il don dell’oratorio»

Ventitre video su Youtube, 57.400 iscritti al suo canale e circa 600 risposte in meno di 24 ore alla sua domanda su quale argomento trattare nei prossimi video. A meno di due mesi dall’esordio, il 15 marzo a inizio lockdown, don Alberto Ravagnani è diventato una star. In molti in queste settimane hanno elogiato la sua capacità davanti alla videocamera, il montaggio accattivante, la parlantina sciolta a metà strada tra le Iene e il Milanese imbruttito, eppure ad ascoltarlo dopo una mattina di video lezioni con i suoi studenti del Liceo scientifico Tosi di Busto Arsizio, città in provincia di Varese dove è il coadiutore dell’oratorio San Filippo Neri, i social non sono che uno dei tanti strumenti a disposizione. «È ancora presto per dire se questa mia attività continuerà. È nata e si è sviluppata in quarantena. Ma alla ripresa delle attività “normali” occorrerà vedere se avrò ancora tempo per seguirla, ma credo che possa e debba andare avanti», osserva don Alberto.

Giovane, ha 26 anni, i social non li ha scoperti ora. Il suo profilo Instagram è infatti attivo da alcuni anni, ma con l’inizio del lockdown e l’impossibilità di continuare la sua normale attività in oratorio ha iniziato a postare i suoi video, un modo per rimanere in contatto con i ragazzi dell’oratorio… poi visto che funzionavano il salto su Youtube e l’apertura del canale “W la fede”. Una scelta comunicativa che funziona. «È un bene che funzioni perché è l’occasione per vedere se questa modalità di presenza della chiesa nei social network ha un futuro» spiega. «La ritengo anche un’occasione perché io come altri ci accorgessimo che abbiamo tanto da comunicare».