Un nuovo portale per la comunità Duchenne e Becker

Un focus particolare viene rivolto alla terapia genica, raccontata anche attraverso una nuovissima brochure digitale (nell'immagine la copertina) che utilizza il linguaggio del fumetto per fare divulgazione su questo innovativo settore di ricerca al quale la comunità di pazienti mondiale guarda con molte aspettative e speranze. Il percorso della terapia genica si trasforma, così, in un viaggio vero e proprio: quello del gene, che cerca il veicolo adatto per raggiungere i muscoli dove cercherà di attivare la produzione di distrofina. Il simpatico protagonista deve affrontare svariate avversità, tra cui l’ostilità del sistema immunitario che minaccia di respingere il vettore virale del quale il gene stesso si serve.

Nella seconda categoria troviamo le strategie più universali che puntano a combattere l’infiammazione e la degenerazione del tessuto muscolare: quelle che si focalizzano su fragilità e debolezza muscolare, quelle incentrate sul ruolo del calcio e sull’infiammazione e quelle volte a combattere la fibrosi.

Per ogni filone di ricerca il portale verrà via via aggiornato con informazioni e approfondimenti dedicati ad illustrare i diversi trial attivi nel mondo.

In apertura l'immagine dell'homepage del nuovo portale