Cittadinanzattiva soddisfatta per recepimento proposta su Assistenza Domiciliare Integrata

“Siamo soddisfatti per il recepimento della proposta di Cittadinanzattiva e di oltre 70 realtà per un investimento straordinario sull’Assistenza Domiciliare Integrata, in particolare per i soggetti fragili. Ringraziamo in particolare il Ministro Speranza perché ha tenuto fede ad un impegno importante preso”, queste le dichiarazioni di Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva. “Seguiremo l’iter in Parlamento per far sì che almeno 300 milioni delle risorse previste siano destinate chiaramente e vincolate al rafforzamento dell’ADI per i soggetti fragili. Ci batteremo anche perché l’investimento non resti isolato al 2020 ma venga esteso per almeno i prossimi due anni”.