Decreto Rilancio: le misure per il Terzo settore dalle locazioni al 5 per mille

Decreto Rilancio: poco o nulla per le famiglie «Il messaggio lanciato dal presidente Conte secondo cui aiutando i lavoratori si aiutano automaticamente le famiglie non sta in piedi. Ci spiace ma dobbiamo prendere atto che il nostro non è un Paese a misura di famiglia», denuncia Gigi De Palo. La ministra Bonetti elenca le misure ma ammette: «Non è passata però la misura più importante, l'assegno per i figli. Ma non demordo, tutto il governo lo sa»