Lourdes riapre, «un segno di speranza»

Il santuario non è mai rimasto completamente deserto, i cappellani presenti hanno assicurato preghiere continue che potevano essere seguite in collegamento con Tv Lourdes (per l’Italia su Tv2000), ma le folle erano assenti.

Ora si riapre dalle ore 14 alle 18, ma solo per i francesi del dipartimento, dotati di mascherina e a piccoli gruppi di dieci persone guidate da un hospitalier (un volontario dell’associazione francese al servizio del santuario) e per un periodo limitato. Ancora sospese le celebrazioni. Eppure la notizia è di quelle che hanno acceso la speranza nei pellegrini italiani come commenta il presidente nazionale di Unitalsi, Antonio Diella: «La presenza dei primi pellegrini alla Grotta di Massabielle per pregare la Vergine Maria sarà un avvenimento emozionante che ci regalerà speranza per proseguire con fiducia questi tempi di particolare e complessa attesa prima di rivivere la gioia di recarci in pellegrinaggio a Lourdes».

Gli fa eco il presidente di Oftal, monsignor Gian Paolo Angelino che definisce l’apertura ai fedeli dei luoghi di Lourdes «un buon segno. Anche se è solo per gli abitanti del dipartimento della Bigorre è già una presenza e, spiritualmente, incarichiamo questi nostri fratelli francesi di ricordarci alla Grotta».

I responsabili delle due principali organizzazioni che ogni anno, in epoca pre-Covid accompagnavano pellegrini e malati a Lourdes sperano di riprendere presto i loro viaggi con i volontari. «Occorre attendere, sarà comunque una ripresa graduale. Difficilmente porteremo gli ammalati. Ma appena sarà possibile», assicura monsignor Angelino «andremo a Lourdes con pellegrini e volontari». Date è difficile farne, ma «l’augurio è di poter partire da agosto. Non dipende da noi: attendiamo che ci diano delle indicazioni dal Santuario».

L’Unitalsi condivide la stessa speranza: «Stiamo ragionando su come sfruttare l’ultima parte della stagione, da settembre a dicembre, per organizzarci. Occorre essere prudenti e soprattutto attendere le indicazioni», confida Diella che mette già in conto radicali cambiamenti «dovremo trovare modalità di viaggio diverse, numeri ridotti di persone. Prima portavamo 500 pellegrini, malati e volontari con un treno, ora questo è impossibile. Stiamo studiando delle soluzioni per farci trovare pronti. Se in questi mesi non abbiamo potuto organizzare i pellegrinaggi l’attività solidale dell’associazione non si è fermata», conferma Diella ricordando le azioni di prossimità e vicinanza agli anziani, il volontariato che ha operato con Protezione civile e comuni (pacchi vivere e spesa) oltre all’attività della casa di accoglienza di Roma che ospita le famiglie dei piccoli pazienti ricoverati negli ospedali della capitale «non ha mai chiuso come le altre presenti in Italia», conclude.

In apertura i cappellani alla Grotta durante le preghiere diffuse in diretta da Tv Lourdes