Nasce il progetto "sos spesa solidale"

La Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus dall’inizio dell’emergenza covid opera in prima linea, oltre che in supporto agli ospedali, in aiuto a case famiglia e comunità per minori, famiglie e anziani soli: con la collaborazione di tanti volontari ha già consegnato a 22.000 persone, a Milano, a Genova, e in diverse altre città gel disinfettanti, mascherine, device tecnologici per homeschooling, generi alimentari. Per dare la possibilità a tutti di aiutare, anche da casa, la Fondazione lancia SOS Spesa – La spesa per chi ha bisogno.

Con un semplice click, tutti possono aiutare concretamente i bambini e le persone che l’emergenza covid ha messo ancora piu in difficoltà, cui la Fondazione consegnerà la spesa a domicilio.

«E’ più che mai il momento di essere insieme, per fare la differenza, aiutando chi ha bisogno, nelle nostre città, nei nostri quartieri», dice Mariavittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. «Faccio un appello a chi vuole unirsi ai nostri giovani volontari, al nostro fianco nel preparare e consegnare gli scatoloni di Sos Spesa, alle aziende che possono contribuire donando i loro prodotti: i bambini che aiutiamo già da anni con l’iniziativa In farmacia per i bambini, ora hanno ancor più bisogno. Tutti possono partecipare anche da casa con un clic!”