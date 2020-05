Un lessico civile per le nostre azioni

«La declinazione civile dell'intrapresa parte dal capire che anche in un mercato non sopravvive il più forte, ma sopravvive il più adatto». Ma in questa "sopravvivenza" il mercato, ha precisato Luigino Bruni, può dire la sua. Può dirla «lontano dall'ideologia manageriale, dal capitalismo finanziario e riabbracciando una logica dello scambio che incorpori la logica del dono».

Riflessioni profonde che hanno chiamato in causa il ruolo civile di cui l'economia, il diritto e l'impresa si stanno mostrando capaci in questi giorni molto duri per il nostro Paese. «Perché il contrario di civile, ricordiamocelo, è incivile», ha concluso Bruni che nel suo intervento ha toccato i temi delle professioni della cura, del denaro e del cooperare.